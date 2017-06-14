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«Раскрывая свой потенциал, человек совершенствуется и улучшает мир вокруг себя»

Эльмира Довлатова - руководитель и духовный вдохновитель Пространства Интеграционного Развития "Довлатов Центр"

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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13 июля 2022 Трансформационный вечер с Эльмирой Довлатовой
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13 июля 2022 Трансформационный вечер с Эльмирой Довлатовой

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25 июня 17:00 "Духовная ЭнергоИнтеграция - 2 уровень - Zoom"
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25 июня 17:00 «Духовная ЭнергоИнтеграция — 2 уровень — Zoom»

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04.07 ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ
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4-13 июля | ОНЛАЙН Трансформационный лагерь «Летняя перезагрузка»

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Прямые эфиры с Эльмирой Довлатовой
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Прямые эфиры Эльмиры Довлатовой

Эльмира Довлатова
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НАШИ ЛУЧШИЕ КУРСЫ

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5 бесплатных уроков “Как обрести уверенность в себе и получать всё, что хочешь”
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5 бесплатных уроков “Как обрести уверенность в себе и получать всё, что хочешь”

Эльмира Довлатова
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7-дневный онлайн-марафон с Эльмирой Довлатовой “Возвращение к себе. 7 шагов к пробуждению вашей внутренней силы”
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7-дневный онлайн-марафон с Эльмирой Довлатовой “Возвращение к себе. 7 шагов к пробуждению вашей внутренней силы”

Эльмира Довлатова
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Бесплатные видеоуроки Эльмиры Довлатовой ТЕНЬ. Таинство контакта с собой
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Бесплатные видеоуроки Эльмиры Довлатовой ТЕНЬ. Таинство контакта с собой

Эльмира Довлатова
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Онлайн-курс “Топ 10 ошибок воспитания”
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Бесплатный 3-дневный курс по психосоматике “Почему болеют дети”

Татьяна Семенова
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Бесплатный 5-дневный онлайн-Марафон “Маленькие шаги к жизни вашей мечты”
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Бесплатный 5-дневный онлайн-Марафон “Маленькие шаги к жизни вашей мечты”

Эльмира Довлатова
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Бесплатный авторский тренинг Константина Довлатова “Трансформация денежного сценария”
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Бесплатный авторский тренинг Константина Довлатова “Трансформация денежного сценария”

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Бесплатный вебинар “Дети и гаджеты, польза или вред”
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Бесплатный вебинар “Дети и гаджеты, польза или вред”

Татьяна Семенова
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Бесплатный вебинар “Как решать проблемы с помощью метафорических карт и получать на этом от 30 000 до 100 000 рублей в месяц”
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Бесплатный вебинар “Как решать проблемы с помощью метафорических карт и получать на этом от 30 000 до 100 000 рублей в месяц”

Эльмира Довлатова
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Бесплатный вебинар Эльмиры Довлатовой “Из жертвы в хозяина”
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Бесплатный вебинар Эльмиры Довлатовой “Из жертвы в хозяина”

Эльмира Довлатова
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Бесплатный марафон “Как превратить помощь другим в стабильный заработок”
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Бесплатный марафон “Как превратить помощь другим в стабильный заработок”

Эльмира Довлатова
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Бесплатный онлайн-марафон для родителей “Детский финансовый навигатор”
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Бесплатный онлайн-марафон для родителей “Детский финансовый навигатор”

Татьяна Семенова
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Бесплатный практический мини-курс “Секрет отношения внутри вас”
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Бесплатный практический мини-курс “Секрет отношения внутри вас”

Эльмира Довлатова
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

КАК ПРИЯТНО СТАЛО ПРОСЫПАТЬСЯ ПО УТРАМ, БЛАГОДАРИТЬ ВСЕЛЕННУЮ ЗА НОВЫЙ ДЕНЬ…

Я благодарю ВСЕЛЕННУЮ за тот день, когда я «случайно» узнала и о Константине Довлатове, и о его готовящемся проекте DowlatowClub. Я здесь уже шестой месяц с самого первого дня! Как же изменилось все! Как приятно стало просыпаться по утрам, благодарить ВСЕЛЕННУЮ за новый день, выполнять новые практики и заряжаться энергией, надевать образ классного здоровья, хвалить себя, узнавать себя с незнакомой стороны, принимать себя, прощать себя, ценить себя и верить себе и своему организму! БЛАГОДАРЮ всех

Елена Давыдова
СТАЛА ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ДОЧКУ, МУЖ СТАЛ БОЛЬШЕ КО МНЕ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

Здравствуйте! Хочу поделиться эмоциями от результатов после тренинга «Новая жизнь за 8 дней». Прошла тренинг на скоростных парах за 4 дня, так как потеряла несколько дней из-за разъездов по работе. Только в конце поняла смысл, почему мне не продлили время доступа… Если бы продлили, не факт, что проработала бы всё до конца. Страх что-то упустить заставил шевелиться активнее. Слушала в наушниках через телефон, делала скриншоты, когда под рукой не было ручки с тетрадью, слушала за

Виктория
Я переродилась и стала другим человеком

Благодарю всех, кто создал курс «Духовная Интеграционика: Перинатальная Психология» – он очень сильным и значимым оказался для меня. После его прохождения я стала ощущать себя совершенно по-другому, и моё мировосприятие тоже значительно изменилось (стала намного увереннее в себе и легче отношусь ко всяким сложностям, потому что теперь у меня есть и знания, и умения, и навык того, как можно изменить жизнь к лучшему, в первую очередь для себя!!!) Во время прохождения этого курса я переродилась

Саласенко Татьяна
Благодарность Константину

Дело даже не в тренингах и курсах….хотя, и в них тоже. Я обещала написать отзыв еще в 2016 году, Константину, когда он был еще жив и здоров, и помог мне. Полностью тогда проблема не была решена , поскольку она была очень сложной и глубокой. Но был дан импульс, очень мощный , для перемен. на уровнях родовых энергий, и тп. Путь получился долгий, 8 лет, и он еще не пройден до конца, но в данный момент,

Илона Эсти
0

Хочу также поделиться успехами прохождения Чакрального курса. Закончила Манипуру. За это время уменьшился размер одежды с 46-44 до 44-42, подтянулась попа и грудь, получила наследство,на которое не рассчитывала. За последние месяцы приобрела новые необходимые вещи — компьютер, телевизор, планшет. Стала увереннее и спокойнее.
Огромная благодарность Эльмире и всем сотрудникам Довлатов Центра за их работу

Елена Барсук

Хочу поделится- заканчиваю Свадхистану. Крия далась мне с трудом, были пропуски и отработки, внутреннее сопротивление. Только к концу курса стала получать от неё физическое удовольствие — от ощущения легкости и энергии во всем теле. Сат- Нам в начале с трудом 3 минуты, сейчас 9 минут легко и хочется увеличивать нагрузку, но пора идти дальше, к Манипуре. Я поняла, что пропуски, даже в 1 день, дают очень сильный откат назад. Дня три потом уходили только на

Elena Trotsenko

Марафон Секс. Отношения. Энергия, обращение в ПК огромное спасибо за уроки, не понимала, вернее считала что мне уже не стоит идти в вопросы сексуальности, жизнь пройдена, мне 59, отношения новые строить не хочу, муж пьющий, но как человек хороший, добрый, заботливый, у меня все умерло внутри, я просто живу, как есть, знала что энергия сексуальная правит миром, но наверное закрывала принятие этого в себе, и вот марафон счищает эти корки, открывает принятие энергии и словно

Нина

Дарья Чмирева чат ТГ ДИ.Выпускники 26.11.21 про Трансформацию денежного сценария и Восстановление моего денежного канала «Делюсь результатом. У меня была сложность с ноября 2018 года, ушла в декрет работодатель мне не платил, фсс, отказ, 2 суда, бездействие приставов. А сегодня в мой др начальник юр отдела фсс позвонил поздравил и сказал что моя выплата одобрена. И мне сегодня пришли все Выплаты и больничный по беременности и родам и уход до 1,5 лет в много платежей!

Дарья Чмирева

Никогда бы не подумала, что буду проходить по несколько раз один и тот же тренинг, тк практика показывала обратное, а сейчас возвращаюсь по несколько раз и к обьяснениям и к практике🤦‍♀️ я снова смогла удивить саму себя.
Можно опубликовать как отзыв

Елена

Здравствуйте, хочу поделиться своими осознаниями, у меня сегодня 23 день Анахаты, вот что я за собой заметила, я стала намного мягче относиться к людям, появилось терпение, я стала вежлевее, чем раньше, мне стало намного легче говорить ласковые слова, это здорово. Еще я заметила когда качаешь чакру и то за что она отвечает , то и проявляется. Хочу еще поделиться как для меня прошел денежный сентябрь с Эльмирой, это было что-то…. Я в начале месяца взяла

Тамара Кравчук

В продолжение- давно хотела поделится результатами. Набхи далась мне относительно легко ( как я сейчас понимаю, читая другие отзывы ). Закончила на продвинутом уровне. В начале и тошнило, и руки- ноги дрожали, и трясло. Самое сложное было- крутить корпусом во время разминки. Это был мой рубеж, прямо сцепив зубы каждый раз. И поэтому в начале Муладхары крии было такое разочарование….- разминка осталась 😂. Потом благодаря чату пришло осознание, что это же для моего тела, чтобы

Елена Троценко

В курс я пришла осознанно. Долго искала учителя, который будет обучать МАК в желаемом для меня формате, и ко мне пришла информация о К. Довлатове. Благодаря курсу я перешла на новый уровень доверия к жизни, ведь многие результаты после сессий очень сложно понять умом, но ты чувствуешь, как происходит внутренняя трансформация. Для меня это невероятно ценно. Приходят осознания. Например, я четко поняла, что мне надо делать, чтобы мое мастерство приносило больше денег.
Уходят заряды.

Светлана Жук

Добрый день. Моя ратификация от прохождения курса «Путь к Себе»
Я получила море удовольствия от работы на метафорических картах.
Они меня давно пленили , целый год собиралась на курс , и удалось попасть на скидку , так что купила сразу два модуля. Впереди ещё Продвинутый курс.
Карты действительно творят Чудеса. И это мнение не только мое , но и моих клиентов. Восторженные возгласы «Вау , как , как это можно объяснить ,

Марина Берлизева

Я давно хотела пройти Путь к себе. Лично для меня это было не просто, много сопротивления(при огромной любви к МАК и желании учиться). Но если чего-то очень хочется найти возможности можно всегда.
Получила очень хороший опыт выхода из зоны комфорта, общение с разными людьми, проработала какие-то свои проблеммные моменты, в том числе и сопротивление к обучению(и стало проще проходить). А главное я получила знания, которые можно применять в жизни для себя и других людей.

Анна Майстренко

Всем Здравия и огромная БлагоДарность сотрудникам центра за понимание, внят-ные, методичные объяснения и ответы на все задаваемые вопросы.
Отдельная БлагоДарность куратору Наталье Золотухиной за внимательный подход, тактичные объяснения, понимание, за комфортную проверку заданий, за постоян-ную поддержку и доброжелательность.
Огромная БлагоДарность Александру Николенко за четкие, методичные, понятные объяснения технических вопросов.
Я БлагоДарна всем кто обучался, обучается в Центре за отзывчивость, плодотвор-ную работу, доброжелательность, дружеские отношения, взаимопонимание и под-держку.
Я БлагоДарю Марину Лукьянову,

Людмила Лисецкая

На начальном уровне, который я прошла, уже есть изменения во мне. Я разобралась с пониманием, что для меня семья, разобралась в семейной иерархии (увидела кто рулит в семье и кто принимает решения), это было очень важно, после проработки я перестала раздражаться и все члены семьи стали слышать друг друга. И это круто!!! Прорабатывая свои внутренние фигуры (внутренний взрослый, родитель, ребенок)я увидела в какой позиции я живу и принимаю решения. Инсайт: как говорится «Деньги детям не

Наталья Зенченко

Я научилась видеть, понимать и разговаривать с картами, появилось видение ситуаций, карты очень помогают в этом. До прохождения курса я не понимала карт, я пробовала их применять самостоятельно, но безуспешно, поэтому я взяла курс с куратором. Ольга помогла мне понять и внедрить их в мою жизнь и я применяю карты в сессиях по ДИ также. Получила много понимания и инсайтов в процессе прохождения первого курса, иду дальше на второй.
Всем рекомендую этот курс!

Мила Vaitkus

Курс МАК позволил мне открыть в себе многие грани — новые ресурсные состояния, умение формулировать свои вопросы проще, яснее и объемнее. Это позволяет теперь без страха сразу приступать к проработке. По результатам работы с другими учениками я перестала бояться вообще проработок, т.к. МАК дают ответы наглядные, доступные и во много раз облегчают весь процесс, да и результатов не надо долго ждать, они проникают в суть вопроса и дают внутренние ощущения -правда или нет, про тебя

Анна Коростелева

Прохождение курса » Путь к себе » (базовый уровень) было увлекательным путешествием наполненное новыми знакомствами с потрясающими людьми, встречей с новыми инсайтами, освоением новых навыков использования метафорических карт.
Благодаря прохождению курса я освоила больше 10 методик применения метафорических карт для решения самых разных жизненных проблем и вопросов, как с другими людьми, так и с собой.
Самым запомнившимся инсайтом было осознание того, что я на протяжении длительного периода времени в своей жизни подавляла очень

Ольга Владимировна Соболева

Большое спасибо Константину Довлатову за такой замечательный курс!!!!! И отдельное спасибо менторам, это действительно поддержка на пути обучения!!!
Идя на курс , я рассчитывала хоть какие то блокировки снять, но результаты превзошли ожидания. Я по другому стала смотреть на других и изменилось отношение ко всему происходящему со мной.
МАК это просто чудесный инструмент!!! Когда ты понимаешь как им пользоваться, то невозможно остановиться. Сейчас на все проблемы смотрю как на задачи, которые сразу решаю

Наталья Туфайли

Мне очень понравился курс! Я на 100% довольна, что приняла решение пройти его. Я узнала новые методики работы с МАК, которые очень обогатили и расширили мою коучинговую практику. Я в восторге от результатов, которые дает применение техник ПКС1. Обратная связь от моих клиентов очень вдохновляет учиться дальше )) И уже предвкушаю, что же будет на ПКС2, ПКС3. Формат курса просто супер! Идеально: практика в роли клиента и коуча, отчетность, наличие ментора, который дает развивающую обратную

Юлия Коржавина

Для меня это был непростой курс. Поначалу было много сопротивления, и я уже думала, что так и не смогу продолжить это обучение. Благодарю ментора Наталью Золотухину за то, что своей ненавязчивой поддержкой помогла мне справиться с замешательством и довести обучение на курсе до конца. В результате заканчиваю ПКС 1 с опережением на 16 дней до официального окончания обучения. Работая с картами на курсе мне удалось принять своего отца и травмирующие обстоятельства, связанными с его смертью.

Алла Леонова

Здравствуйте. Хочу написать отзыв о прохождении курса ПКС 2. Так как этот курс помог понять мне причины происходящего в моей жизни именно так, а не иначе. Какие существуют глубинные механизмы души, до которых не дошла еще современная психология. Я обучилась находить ответ не только на все свои вопросы, но и помогать другим решать их проблемы.
Навык использования метафорических карт стал более эффективным, осознанным, появились новые инструменты для помощи себе и людям. Каждая сессия открывала

Асель Сыдыкбекова

Я психолог, преподаватель психологии. С метафорическими картами знакома уже лет 7, есть сертификаты по работе с МАК, иногда применяла карты в работе с клиентами (были и хорошие результаты), но чаще использовала для себя. Как-то не пошло с другими, чего-то не хватало. Данный курс полностью перевернул мое представление о картах и работе с ними💥. К нам всегда приходят только нужные люди! И мне повезло, в процессе обучения на курсе мне встретились клиенты и коучи, которые позволили

Наталья Святкина

Для меня этот курс -это повседневное развитие, шаг за шагом на пути совершенствования. Сейчас я до занятий и после два разных человека. Курс помог не только получить знания, но и проработать свои затыки, разобрать завалы своей души. Для меня на данный момент -это самый важный результат курса. Конечно я буду применять эти знания в социуме, но мое внутреннее состояние сейчас на первом месте. Хочу поблагодарить создателей этого курса. Константину Довлатову вечная память и низкий поклон

Галина Шадикян

ПКС 1 изменил мою жизнь, это было невероятное и захватывающие путешествие, путешествие к себе истинной! Таких сильных трансформаций у меня не было никогда. Курс построен очень грамотно, информация дозирована, есть примеры проработки, Константин Николаевич так интересно подает материал, что если в начале были опасения, что снова ничего не получиться, то с каждым разом становилось все интереснее и захватывающе! У меня много колод метафорических карт, но раньше это были просто карты, теперь это инструмент, конечно его

Юлия Демчукова

Многое из того, что было невидимым, стало видимым и очевидным. И одновременно, столько всего еще предстоит открыть и сделать видимым, что несомненно меня вдохновляет.
Работа с самой собой открывала мне новые грани себя самой, работа с другими еще сильней подсвечивала то, что я упустила в самостоятельной работе.
Я для себя обнаружила, что помогать другим это одно из самых вдохновляющих моих проявлений, ощущать весь тот свет, который пробуждается, наблюдать пользу и эффективность. Это моё

Виктория Солодчук

Никогда раньше не работала с метафорическими картами, и вообще не знала, что это такое, но дорожка вебинаров привела меня в школу К. Довлатова. Прошла несколько бесплатных марафонов по коучингу и метафорическим картам, коучинг очень манил, но сейчас захотелось изучить именно метафорические карты. Я была уверена, что в этой школе обучение пройдет по высшему разряду, но курс превзошел даже такие ожидание. Дело в том, что я каким-то образом упустила до покупки курса, что обучение проходит «в

Дарья Мосина

ПКС 2 с первых уроков поразил своей глубиной и неоднозначностью.🔥 На его фоне прошлый уровень показался детским садом. За время прохождения курса мне многое пришлось преодолеть, пережить и осознать, но тем ценнее обучение и выше результат. Курс побуждает искать новые пути и источники информации, ставить цели и видеть результат, к которому надо стремиться, быть в состоянии «неизбежного» развития и изменения своей личности, потому что в этом курсе я научилась работать, прежде всего, с собой, что

Наталья Святкина

Благодаря прохождению курса я получила много инсайтов: от чего надо избавиться, что уже не служит и мешает идти вперед! Поняла, что открытость, легкость, доброта помогут выйти из ограничительных рамок в которые сам себя заключил, что не надо причинять добро когда тебя об этом не просят, не растворяться в партнере, знать свою ценность и любить себя, раскрывать свою женственность и привлекательность! Благодаря применению метафорических карт излечила травму из детства, Ясно увидела путь, по которому мне нужно

Людмила Шарипова

Благодарю Довлатов-центр, Эльмиру, создателя курса по метафорическим картам Константина Довлатова, моего ментора Ирину Кузнецову за пройденный курс ПКС 2. Получены в сжатом виде знания и опыт, это очень ценно. Это практическая психотерапия с проигрыванием разных вариантов и причин травмирующих событий и травмирующего опыта, работа с симптомами, научение беседам с клиентами, впрыгивание в эмпатию, поиск находчивости и понимание себя через работу с клиентами. Огромное спасибо! Мне было интересно и полезно. С удовольствием буду практиковать, работать с

Надежда Калюжнова

Всем доброго вечера!❤️❤️❤️ Урааа! Ребят, я закончила чакральный курс! Особо хочется сказать про Сахасрару. Я просто влюбилась в эту крию. Она волшебная🙏Не хотелось ее заканчивать. С ней я приобрела внутреннее спокойствие, появилась какая- то умиротворенность. На многие вещи начала смотреть совершенно иначе, чем раньше, осознание поменялось. Исчезла суетливость, обеспокоенность. Стала замечать, что на вещи, на которые раньше среагировала бы возбуждённо, сейчас реагирую взвешенно, мысли свои отслеживаю, что говорю. Очень сильно стала чувствовать шишковидную железу, и

Ирина Чернова

Хочу выразить огромнейшую благодарность настоящим Мастерам К. Довлатову, Э. Довлатовой, Лейсан за великолепнейший курс МАК «ПУТЬ К СЕБЕ»! После прохождения увидела себя и мир другими глазами, проработала некоторые моменты своей жизни (конечно, еще работать и работать), но эта серьезная деятельность прошла в основном легко, с удовольствием, хотя и очень насыщенно. Я очень многое узнала. По-другому теперь смотрю на МАК и на работу с ними.
Благодарю за предоставленную возможность принять участие в курсе на приятных

Завалишина Наталья

Видео отзыв Марии Дубинкиной

Мария Дубинкина

Хочу поделиться своим процессом прохождения чакрального курса. Вначале было страшно: как так каждый день без перерыва заниматься. Я же не спортсменка. Начала с поддержкой чата. Было тяжело, но все сразу понравилось, а тело было благодарно за нагрузку. И только к середине Манипуры я вижу изменения. Я возвращаюсь к той себе, которой я была раньше. И за это я очень благодарна создателям Константину и Эльмире, а также команде, которые помогли воплотить это в реальность. Благодарю!🙂🌹☀️  

Надежда Ямщикова

Доброе утро всем родным соучастникам! Я на протяжении 30 дней каждое утро, если не успела-вечером применяла практики: реинтеграции Отпускания. Освобождение энергетических потоков. Пробуждение внутренней энергии, реинтеграцию, реинтеграцию Исцеление Судьбы. Исцеление Души. Реинтеграцию. Избавление от беспомощности. Реинтеграцию. Поток Любви. Реинтеграцию. Исцеления. Реинтеграцию! Что то сдвинулось в пространстве! После этого переболела КОВИДОМ в легкой (даже в легкой форме-это страшно). Поняла, что болезнь-перезагрузка! В данный момент практикую, буду это делать 40 дней, Медитация духовного компаса, медитация, Медитация набора

Елена Шитикова

Вот и завершен третий уровень курса «Путь к себе» — Мастерский. Даже и не предполагала, что данный курс охватывает такое множество тем: работа с возрастными кризисами, архетипами, чакрами, умами, с зарядами Души, с зарядами в судьбе, можно выяснить идею своего лучшего будущего и проработать ее – просто фантастика! Даются различные модели работы с клиентом в зависимости от запроса. В курсе сочетаются разные методики, с которыми я не была знакома ранее. На этом уровне постоянно идет

Мудрая Людмила

Ну вот и закончен Мастерский уровень по МАК! И вместе с радостью есть сожаление, что уроки позади. Сколько же открытий, озарений и новых знаний я получила! Но я верю, что всё только начинается, они ещё придут в работе с клиентами.
Курс по МАК — замечательный! На Базовом и Продвинутом уровне теоретический материал и подробные методики по структуре сессии позволяют провести сессию и получить хорошие результаты, в том числе и тем, у кого нет образования

Светлана Шепелевич

Очень плодотворный и интенсивный модуль, проходила в напряженный для меня период, в ходе которого очень много информации. Заметила, что это самый мощный период по изменению ситуации вокруг меня, кардинальные изменения у людей, окружающих меня, в тоже время, проводя сессии с другими нашла для себя очень много тем, которые являлись для меня большим грузом и стопором в позитивных изменениях. Самое важное для меня, то, что смогла решить конфликт с соседями, длящийся в течение года, который базировался

Наталия Рубцова

Благодаря прохождению курса ПКС Мастерский появилось четкое понимание выбора модели работы с клиентом, когда есть системное понимание того, что ты делаешь в качестве коуча, опираясь на структуру, скелет развития системы. Понимание, на каком уровне развития находится клиент и как его вывести на другой необходимый для его развития уровень. Базовые концепции работы с человеком как с системой, изложенные в данном курсе, модели возникновения кризисов, зарядов, травм, принципы их взаимодействия и основы работы с ними – это

Надежда Щербакова

Мастерский удивительный по глубине и объему знаний курс! Пройдя ПКС 1 мне казалось что я все знаю и все могу! Проходя мастерский мне казалось что я вообще ни чего не знаю. Приходилось искать много дополнительного материала, и благодаря этому, приходило более четкое понимание тех процессов через которые мы все проходим. Я не собиралась так далеко идти когда только познакомилась с картами, но остановиться было не возможно! Все деньги затраченные на обучение я сразу отрабатывала работая

Ирина Иванова

В результате прохождения курса я освоила структуру сессии с клиентом. Научилась использовать в прояснении запроса клиента модель ПРО, работать с клиентом по определенным моделям. Научилась определять тип заряда, и методам работы с зарядами, в том числе снимать заряды картами. Очень понравилось работать с архетипической моделью. Для меня — это невероятно сильные ресурсные карты.
Появился навык в том, как можно за сессию трансформировать клиента в новую идентичность.
Инсайтом для меня было то, что можно

Елена Давыдова

Я всегда получаю что-то новое в каждом курсе. Всегда есть что-то, что я могу улучшить в своем мастерстве в каждом курсе. На этом курсе мне понравилось то, что я узнала о разных методиках снятия заряда, соединила все методики Константина в одно целое. Стало легко исцелять, поняла, как работать с клиентом с помощью ДЭИ не объясняя ему методику. Это очень ценно для меня. Стало легко работать с клиентом, зная разные варианты исцеления. Расширила свой кругозор относительно

Юлия Усова

На ПКС2 появилось больше уверенности в проведении сессий. Правильность, последовательность, полнота. Но еще требуется больше видения ситуации клиента, чтобы задавать направляющие вопросы для лучшего результата. Надеюсь реинтеграция по Аджне чакре, которую я сейчас прохожу, поможет мне в этом вопросе. Очень радостно бывает, когда клиент получает результат на 10. Инсайтов и озарений у меня не было, но я чувствую, что во мне постепенно происходят изменения. И это радует. Очень нравится работать с картами. Курс замечательный. Карты

Любовь Прощалыкина

В конце курса ПКС2 я заметила что навык проработки запросов повысился. И я стала смелее использовать мне известные методики мак внутри сессий. Возникло желание иметь гораздо более ёмкие схемы для снятия больших пластов проблем, ну и внутреннюю ёмкость для этого. То есть идти дальше. Наличие ментора безусловно нужно для обратной связи и ответов на вопросы. Поняла что такие базовые знания и навыки как работа на МаК нужно было получить уже подростковом возрасте, это помогло бы

Анастасия (Anastasija) Донецкая (Donecka)

Спасибо за возможность вернуть себя к той, что была раньше и стать даже лучше)))
В процессе работы с картами я научилась правильно задавать вопросы, опыт в роли клиента помог мне решить свои запросы, идя к самой себе и отвечая на свои вопросы. Будучи коучем в процессе сессии были моменты, когда поднимались и мои собственные заряды, я это отмечала и прорабатывала.
Очень полезно не только проводить уроки, но и быть самой в роли клиента,

Екатерина Шихова

Я очень счастлива, что попала на ПКС. Здесь я действительно иду к себе настоящей. После проработки некоторых тем, у меня пропал интерес к некоторым давнишним увлечения (они стали будто не мои, потеряли смысл). Я стала более сконцентрированной, спокойной. Более четко прорисовала для себя цели на ближайшие 10 лет.
Метафорические карты — это волшебный инструмент, помогающий раскрыть заглянуть любой момент жизни души. При прохождении курса у меня увеличился поток дежавю.
Огромная благодарность моему куратору

Татьяна Кудрина

Я пришла на ПКС с нулевыми знаниями о коучинге и МАК! Сейчас, после прохождения второго уровня, я чувствую себя уверенно и буду двигаться дальше! Этот курс изменил меня, дал мне много осознаний, ресурсов. И я готова идти вперед.!
Большая благодарность всей команде Константина Довлатова, за ваш вклад в наше развитие!

Диана Ким

Вот и закончилось мое обучение. За время обучения я научилась справляться с саботажем, по другому смотреть на многие ситуации. Взгляд со стороны, не вникая в конфликт. Мир для меня стал ярче, дышать стало легче, благодарности стало больше. Научилась преодолевать страх проведения сессии и самый главный инсайт, что этот страх надуманный он у меня в голове. Я легко провожу сессию и мне это нравится-когда состояние человека меняется к концу сессии у него вырастают крылья и он

Елена Чернышева

Благодаря прохождению курса я убедилась, что работа с картами – это творчество. В ходе курса я научилась использовать новые интересные схемы, получила новые инструменты для снятия зарядов, в том числе и с помощью признания и отпускания инстинктов, получила опыт взаимодействия на уровне Души, почувствовала, что сессии на ПКС2 действительно имеют терапевтический эффект,
Прекрасно, что для работы предлагаются все колоды. В ходе прохождения курса удалось проработать множество своих травм, зарядов, препятствий. Главный инсайт: как то

Любовь Кадочникова

Курс ПКС2 это прорыв в понимание как работать с проблемами любого уровня. Техники и знания данные в этом курсе легко заменяют ДИ хоть и более временно затратны. Зато работа с картами даёт более объемный и понятный алгоритм для клиента и он может сам выбрать какой способ ему ближе. На данном курсе я однозначно получила действенные инструменты как помочь себе и другим в трудной ситуации. Наработался навык работы с картами и я стала увереннее вести сессии

Ольга Дурова

В результате прохождения курса я получила четкую схему работы с клиентами, понимание того, почему не всегда у клиента происходят изменения, ценным было понять, что клиент приходит с непрочищенным запросом, а со своим решением проблемы, как ему кажется.
Навык владения карт стал более глубоким, с пониманием ситуации. Появилось чувствование расклада, какие карты доставать, что с ними делать. Произошел уход от привязки к конкретным методикам и ушел страх работать не по методике. Появился элемент творчества и

Марина Кирпичникова

После прохождения мастерского курса, что я могу отметить:
1. Во-первых, я получила огромный опыт в проведении сессий. Раньше был страх, что я забуду что-то, теперь такого нет, есть уверенность, а всё потому что:
2. Я научилась чувствовать поле и клиента. Сессия сама ведёт и мы с клиентом вместе следуем за ней. Коуч нужен только для того чтобы помогать клиенту регистрировать всё что происходит.
3. У меня стойкое ощущение, что ко мне что-то

Кристина Валерьевна

Курс великолепный! Научилась структурно мыслить, чувствовать себя и немного клиента. Работа с картами — это великолепная помощь себе, близким и тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни. Прохождение ПКС от начального до мастерского закрепляет полученные начальные навыки работы с картами и углубляет понимание использования их в терапевтических целях. Так же структурность работы с картами очень помогла мне прохождение ДИ:ПО. Очень счастлива, что пришла сюда учиться. Курс пройден легко, с интересом и быстро. Огромная благодарность

Татьяна Иванькова

Я вернулась к этому курсу после прохождения ШК 1БМ1, ДИ-1, ДИ ПО, ДИ-2, ПКС трёх уровней, ППС, КДРО, ССТ. Казалось бы много знаний, много разных техник, однако столкнулась с ситуацией, что иногда клиентам нужен ответ прямо здесь и сейчас, да ещё и так, чтобы клиент сам всё осознал и почувствовал. Именно поэтому я пошла на 2 модуль 1 блока Школы Коучинга, что-бы с помощью 1-3 вопросов вернуть клиенту осознанность и причинность, а так же с

Екатерина Терещенкова

Добрый день! Меня зовут Елена. Завершила крайний урок ПКС1 . Ура! Результаты таковы, что я и не ожидала). У меня присутствует травма гениальности😄 , как я здесь выяснила. До этого мне ни кто не мог помочь, вроде как, я думал что мне уже ни что не поможет. Так и останусь на задворках жизни. Но… уже в процессе прохождения курса появились маленькие, не уверенные, но уже шажочки к новым реакциям и действиям, происходящим со мной и

Елена Палагина

Я очень рада, что прошла данный курс. Из важный преимуществ выделю следующее: — Курс просто вытолкнул меня в практику. У меня есть особенность на долго застревать в теории, потому что всегда кажется, что так много надо изучить. А тут сразу же я начала практиковать, увидела результаты у других людей, приобрела уверенность в себе. -Курс позволяет сразу менять бессознательные программы и люди очень быстро чувствуют изменения в своей жизни. Это не просто диагностика, а сразу лечение.

Наталия Фролова

1. За последние шесть лет, это единственный курс онлайн, обучение которого я завершил.
Это потому, что хорошо построена структура обучение данного курса, поддержка, кураторство ну и само волшебство карт.
2. Однозначно можно сказать, навык по работе с метафорическими картами с каждым уроком и практикой повышался.
3. Многие ответы на свои вопросы, которые получил, я и так уже знал, однако, ответы стали более открытыми, глубинными, осознанными и более явственнее что ли. При этом

Сергей Кулецкий

Для меня это первый курс по работе с картами. Ранее я сталкивалась в работе с коучем с подобной методикой. Но самостоятельное освоение этой техники, конечно, бесценный опыт. Считаю, что МАК — это помощник в работе, помогает быстро решать вопросы. Отдельная благодарность моему ментору, Ольге Матушкиной. Она провела меня по этому курсу. Обратная связь по выполнению мной домашних заданий — это как подарок на новый год, каждый раз ждешь с нетерпением и радуешься, когда получается все

Лариса Магафурова

Я проработала свои блоки и страхи, наконец начала действовать! Я научилась через карты слышать себя, работать с подсознанием. Я смогла увидеть все грани своей личности, принимать их и использовать во благо. Форматом курса очень довольна! Всё очень понятно и удобно. Практика в роли коуча и клиента научила меня лучше коммуницировать с людьми, лучше их видеть и понимать. Куратору отдельное спасибо, давалась обратная связь по каждой сессии с подробными разъяснениями и дополнениями, что помогало ещё лучше

Ольга Юхотникова

Я очень довольна, что изучила этот курс! Сама во многом изменилась, освоила много техник, научилась проводить сессии, применять знания на практике. Прояснила много своих вопросов по отношениям, по финансам, по здоровью. На курсе я была и в роли коуча и клиента. В чате всегда откликались участники, общение было доброжелательное, партнерское. Я чувствовала заботу, поддержку и внимание от ментора и от сокурсников. Рекомендую пройти этот курс, т.к. полученные знания помогают понять, как действовать, как жить, в

Натали Копытова

Доброго времени суток!
Благодарю «Довлатов Центр» за создание такого доступного, интересного и полезного курса.
ПКС1 — прекрасный первый шаг к освоению метафорических карты. За 2 месяца работы я практически ежедневно обращалась к колоде AlterEgo либо Portals. Благодаря курсу, я теперь оцениваю важность карт по достоинству, хотя раньше относилась немного со скептицизмом.
Курс включает как не сложные темы, так и глубинные — это очень круто!
Раньше не представляла, что я могу вести

София Антоненко

Добрый день. Меня зовут Ольга. Мне была интересна еще с юности психология. Вот только учиться желания не было. И вот на свой юбилей я сделала себе подарок и купила курс «Путь к себе. Начальный.» И моя жизнь приобрела новые краски. Стало завораживающе здорово наблюдать во время сессий за осознанием коллег. Которые сами о себе и себе открывают глаза вроде и на прописные истины. Это так здорово. При этом что-то откликается и во мне самой. На

Ольга Ахтонова

Мне понравился формат работы с метафорическими картами. Я научилась отслеживать эмоции и ощущения в теле, прорабатывать их и менять своё состояние.
Метафорические карты — это чудесный способ работы с любой проблемой, но главное — со своим подсознанием, ведь причины психологических проблем или установок скрываются глубоко, а именно там. Было много моментов и озарений и осмыслений различных сторон моей жизни. Формат курса мне очень понравился, проработки нужны всегда в обе стороны, а наличие ментора —

Саида Касымова

Уже около года обучаюсь по методикам Константина Довлатова, безгранично благодарен всей команде за столь полезные и классные курсы. Прошел год с моего первого обучения у Константина смотрю на себя сегоднешного и понимаю насколько сильно я трансформировался благодаря обучению, методикам, работам, коммуникациям с учениками. Система обучения построена очень удобно, ученик любого возраста сможет с легкостью пройти обучение, а ментор в любой момент может помочь и разобрать непонятные для ученика уроки. Продолжаем расти и идем только вперед!

Владимир Жуков

Спасибо Всем кто дал мне возможность Быть эти пять прекрасных занятий в кругу замечательных и энергичных людей!!! С самого первого дня я был уверен в результате от участия в Марафон «Формула безграничных возможностей». Окунулся с головой в атмосферу событий, и максимально качественно подошёл к выполнению домашних заданий!!! Получил откровение как продвигать дело моей сегодняшней жизни, и как осуществить свою заветную мечту!!! Получил максимальный и реальный результат от участия в Марафоне «Формула безграничных возможностей» Все ответы

Руслан Пасевкин

Благодаря курсу моя копилка обогатилась новыми техниками, чек-листами, методами улучшения жизни, которые я уже вижу как творчески применить к своей практике. Коучинговые методики применяю с бОльшей легкостью, хотя пройти 1 и 2 модуль еще раз не мешает)
Инсайты:
— в любом непонятном случае — делай ТМО! Много раз понадобилось в моей психологической практике
— располюсовка была странным и нудным упражнением, но только до того момента, пока не попробовала сама. Оно работает)

Елена Дейнега

Это новый уровень и в знаниях, и в применении на практике! Я получила много замечательных результатов благодаря использованию новых техник и методов — проработала множество своих блоков, очень хорошо поработала со своими целями, научилась быстро, почти мгновенно входить в ресурсное состояние!
Сессии с сокурсниками получались очень интересными! Каждый раз выходила на новые осознания и результаты.
Мои практические навыки тоже поднялись на новый уровень!
И даже мой муж, который к моим занятиям относился

Марина Григорьева

Я пришла на этот курс с желанием глубже постичь коучинговый способ общения Мне хотелось больше поработать с собой (своими убеждениями, состояниями, эмоциями). Продолжение заданий с проведением сессий еще больше укрепило в уверенном проведении и внимание стало больше направлено на клиента, что добавило интерес и, как мне кажется, качество сессиям. Материала курс содержит много, работы, особенно над собой, тоже было много. Полный восторг был от последнего урока. Он сложил все пазлики в моей голове. Благодарю всех

Светлана Александрова

Благодаря этому курсу и прохождения всех техник, теории и супер сопровождению моего ментора я получила в результате, стабильные данные к моим знаниям как начинающий коуч. Также я получила прекрасные техники и инструменты, благодаря которым есть все для того , что клиента привести в ресурсное состояние к его достижениям. Также прекрасный практический опыт, знания, умения , которые я со временем переведу в навык! Также коммуникацию с прекрасными людьми. Также осознанность! Я поменяла стиль жизни, сохраняя коуч

Aleksandria Smirnova
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