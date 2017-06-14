Курс МАК позволил мне открыть в себе многие грани — новые ресурсные состояния, умение формулировать свои вопросы проще, яснее и объемнее. Это позволяет теперь без страха сразу приступать к проработке. По результатам работы с другими учениками я перестала бояться вообще проработок, т.к. МАК дают ответы наглядные, доступные и во много раз облегчают весь процесс, да и результатов не надо долго ждать, они проникают в суть вопроса и дают внутренние ощущения -правда или нет, про тебя… Курс МАК позволил мне открыть в себе многие грани — новые ресурсные состояния, умение формулировать свои вопросы проще, яснее и объемнее. Это позволяет теперь без страха сразу приступать к проработке. По результатам работы с другими учениками я перестала бояться вообще проработок, т.к. МАК дают ответы наглядные, доступные и во много раз облегчают весь процесс, да и результатов не надо долго ждать, они проникают в суть вопроса и дают внутренние ощущения -правда или нет, про тебя или нет, вообще -твое или натяжка. И сразу внутри идет принятие или отторжение. И даже если что-то не подходит, подсознание не обманешь, тут же через дополнительные карты-вопросы-ресурсы — все уточняется «не отходя от кассы», и вопросы закрываются, чтоб не откладывать их решение в долгий ящик. Так и продуктивно, и легко заканчиваются сессии, а настроение от успешно полученного ответа поднимает настроение и позволяет быстрее решать еще множество параллельных задач сразу же, экономя время, деньги и другие ресурсы.

Изменилось отношение к себе. Проще стала понимать себя, глубже чувствовать, нет размазанности состояния, не боюсь себе признаться, если что-то не нравится, считаю, что не мое -внутренняя интуиция однозначно говорит -или да, или нет. И не переигрывает, потому что сомнения, нерешительность отпадают сразу. Четкие вопросы своего ума — четкие ответы своего состояния. Проще, быстрее и доверие полное -без рассуждений и бесконечных взвешиваний «за» и «против».

Относится стала к себе по-взрослому. Понимая свои минусы, признаюсь себе сразу. Принимаю. Потому что не боюсь их. Без отговорок смотрю на себя целостно. И имея в арсенале и слабые стороны, и сильные — понимаю -в деле буду все равно опираться на сильные, надежные, а слабые принимаю, никуда от них не деться. Но теперь уже знаю, как их прорабатывать и трансформировать в плюс.

Перестала себе врать, принимать нежелание делать что-то за сомнения. Четко определяя свое состояние — не оглядываюсь на других, понимаю, что в своем деле -если не я, то — кто еще? Встаю и делаю.

Пройдя практику с симптомом болезни, стала свои внутренние слабые ноги из-за защемления седалищного нерва так хорошо чувствовать, что могу и заставляю себя ходить. А ранее ни скандинавская ходьба, ни другие гимнастические нагрузки не давали подобных результатов. Дело оказалось за малым. Я поняла и осознала, что слишком берегу свои ножки и жалею их. Кроме меня, никто их не заставит ходить. И стоило мне захотеть, потому что рядом нет никаких помощников и вся надежда только на себя, как ноги…пошли.

МАК дают ясные представления, яркие ощущения и возможность увидеть и понять свою «правду», без прикрас показать тебе при твоей готовности твои качества, которые можешь при желании изменить, потому что инструменты в твоих руках — применяй, если готов. Понимание и ясность простые. И ресурсы -когда хочешь видеть -находишь через МАК -все доступно и наглядно.

И последнее -удалось почувствовать природу своих откатов. Но пока связываю с родовой какой-то лояльностью. Главное -прочувствовала, как она формируется практически в каждом деле и с какого момента. И когда все составляющие определю, выйду на слабые и сильные стороны, а там уже и нажму на соответствующие рычаги. Я теперь поняла, что через принятие не буду себя пилить, ругать и стыдить. Я пойму, что движет. И тогда через осознание пойму, для чего я так себя проявляю, а потом прослежу, что и зачем делаю, почему организм так, а не иначе поступает. Может, где-то есть вторичные выгоды. и тогда выводы сами и напросятся. Вот так я становлюсь себе другом, а не мачехой. И через целостность себя не заставляю, а подвожу и убеждаю, договариваюсь. И смысл теперь, чтоб это делалось легко и с удовольствием, а не ломать себя. Тогда и внутренний мир в балансе, и все чувства в гармонии, а ты -как лучший друг — себя в обиду не дашь , но и попустить своей слабости не позволишь. Отсюда -самоуважение и уверенность в себе развиваются.

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